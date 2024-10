A lesão grave de Nuno Santos foi um dos temas da conferência de imprensa de Ruben Amorim na véspera do duelo dos quartos de final da Taça da Liga. O técnico dos leões adiantou que o ala vai ser operado ainda esta segunda-feira e admitiu que o plantel irá sentir a falta do seu «refilar» e dos seus «gritos no corredor».



«O Nuno vai estar sempre aqui, vai passar muito tempo aqui. Vamos sentir muita falta até dele a refilar e dos gritos dele no corredor. Mas vai estar lá. Os fisioterapeutas vão passar um mau bocado, mas ele vai recuperar e voltar mais forte. É muito resiliente. Dos jogadores que já tive e que conheci na minha carreira como jogador... sentia que ele tinha dores, mas queria sempre jogar. É inacreditável. Esse espírito vai estar lá e faz-nos muita falta. Ele deve ser operado hoje. Vai correr tudo bem», começou por dizer.



Amorim revelou ainda que Nuno Santos já estabeleceu um prazo para regressar aos relvados. «Dedicar o título ao Nuno? Obviamente. Queremos muito ganhar: pelos adeptos, pelo clube, pela importância que tem e pelo facto de o clube não ser bicampeão há 70 anos. Mas queremos muito dar essa alegria ao Nuno. O Nuno disse que conseguia chegar aos dois últimos jogos da época. São as contas do Nuno Santos, ele é muito competitivo», referiu, entre risos.



«Geralmente as lesões mais graves acontecem em lances que não se percebem muito bem. O lance não foi um choque muito grande. Ele esperou um bocadinho pela bola e quando se fez ao lance, parece que ficou meio preso, ainda não vi o lance. Teve azar. Os jogadores já estão habituados, preparados para isso, são fortes e robustos. Pode acontecer em qualquer momento. Quando era jogador, não senti medo por mim ao ver uma lesão», concluiu.



O Sporting-Nacional joga-se esta terça-feira, às 20h00, em Alvalade.