O novo formato da Taça da Liga não tem fase de grupos. Os seis primeiros classificados do campeonato nacional 2023/24 e os dois primeiros da última edição da II Liga participam na competição que tem apenas quartos de final, meias-finais e final.



São jogos a eliminar, no fundo.



Na véspera do arranque da prova, Ruben Amorim considerou que a prova perdeu «beleza» com o novo formato.



«Acho que não dá tanta oportunidade a toda a gente. Sobrecarregando ou não [o calendário], faz um bocadinho falta. Esta competição tem esse brilho. Há outras equipas que já ganharam. Percebo que tem de haver atenção no calendário. Não tem tanta beleza, mas ajuda-nos no calendário. Não faço essas esclhas, quem faz é a Liga», apontou, na antevisão ao jogo com o Nacional, agendado para as 20h15 desta terça-feira, em Alvalade.



«Não é uma crítica, mas devia haver mais coerência. Se estamos a fazer o sacríficio, vamos meter toda a gente para que seja uma competição de todos. Se começarmos a afunilar para que seja uma final four bonita, com mais gente e poder haver final entre grandes, percebo a ideia. Mas há sobrecarga, vamos meter todas as equipas para que haja beleza na competição. É fácil falar aqui, organizar as coisas é muito difícil. Não quero estar a criticar», defendeu.



Amorim aproveitou para lamentar que o calendário apertado impeça treinadores como Guardiola ou De Zerbi pensarem e trabalharem em novas ideias para outros «roubarem essas ideias» como disse ser o seu caso.



«Falamos muito da parte física e da sobrecarga dos jogos, têm de haver rotação dos jogadores. Mas com a sobrecarga de jogos, treinadores como Guardiola e De Zerbi têm pouco tempo para trabalhar as equipas, pouco tempo para inventar as coisas e isso vai fazer falta. Vai fazer falta os treinadores terem tempo para pensar novas ideias e rotinas para treinadores como eu roubarem essas ideias. A fazer, façamos todos o sacrifício de arranjarmos maneira de participar. Depois, logo veríamos se aguentaríamos ou não», concluiu.