Associado ao Manchester United após a saída de Ten Hag, oficializada esta manhã, Ruben Amorim recusou abordar o futuro na véspera do jogo dos quartos de final da Taça da Liga contra o Nacional. O treinador disse já estar à espera da pergunta e fechou-se em copas, sublinhando que tem «muito orgulho em ser treinador do Sporting».



«Já estava à espera [da pergunta]. Não vou falar do meu futuro. Se disser que sim ou não, vou ter sempre de comentar. Desde o primeiro dia que disse que não valia a pena perguntarem porque não ia comentar o meu futuro», atirou.



«Orgulho por ser associado ao United? Tenho muito orgulho em ser treinador do Sporting», insistiu, recusando abordar o tema.



Lembre-se que Ten Hag estava no Man United desde abril de 2022. Desde então venceu dois troféu - a Taça da Liga em 2023 e a Taça de Inglaterra na época passada - mas os resultados no campeonato ficaram quase sempre muito aquém do esperado.



Ruben Amorim tem contrato com o Sporting até 2026.