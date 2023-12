* Por Mariana Rebelo Silva

Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, após a vitória diante do Tondela (2-1), em jogo da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

Sobre os possíveis reforços de janeiro

- Não posso dizer as posições específicas, porque depende muito de onde podemos chegar. Estamos a mudar a nossa forma de jogar e até eu tenho de ver que tipo de jogador precisamos mais. Vamos tentar chegar a alguns, não só para agora, mas para o futuro. Um jogador polivalente, que faça várias posições. Não queremos um plantel muito longo, porque temos de ter espaço para os “Afonsos Moreiras” e etc, mas a ideia é reforçar uma ou outra posição e com um jogador polivalente que possa fazer várias posições para salvaguardar todas as situações.

Sobre Eduardo Quaresma que entrou na segunda parte

- Gostei da reação dele. Ele sentiu as palavras do treinador. E eu já o conheço. Os pés bem assentes na terra. Fomos fazer uma saída a dois ou a quatro. E eu acho que o Neto tem mais condições para isso. Com o Quaresma, passamos a sair a três. Teve a ver mais com o aspeto tático. Vamos ter uma pausa de três dias, por isso é que alguns estão a fazer corrida e ginásio e o Neto não tinha jogado. O Quaresma sim. Ele mereceu, fez o seu jogo, treinou bem, entendeu a mensagem e tem é que continuar a trabalhar.