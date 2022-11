Ruben Amorim abordou vários temas do Sporting na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Farense, da fase de grupos da Taça da Liga. Além de ter confirmado o fim do empréstimo de Gonçalo Esteves ao Estoril, o treinador leonino revelou que Luís Neto, cujo contrato expira no final da temporada, «tem carta branca» para renovar.



«Tem carta branca para renovar. Só o que ele joga e a evolução que teve já merecia, mas também porque é muito importante para nós. Gostamos de dizer que o clube é uma família e portanto, nos momentos difíceis temos de estar lá para ajudá-los. Sabemos que isto tem que ver com rendimento e resultados, mas o Neto sempre deu isso. Acredito muito nele, é muito importante na nossa equipa. Já falei com o Viana e de certeza que vamos chegar a uma boa conclusão», referiu.



Amorim abordou ainda a participação de Portugal no Mundial 2022 e o confronto da última segunda-feira frente ao Uruguai, seleção que conta com Coates e Ugarte, dois jogadores do Sporting, desejando que estes regressem em breve.



«Duplamente feliz. Podia estar um pouco mais. O Ugarte não tem tido muito tempo para treinar e estava num bom momento. Sabemos o que lhe custa recuperar os índices físicos. O Coates jogou, jogou num esquema de três centrais e na esquerda, o que é mais exigente para o que é normal para ele. Portugal ganhou justamente e o Uruguai está mais perto de casa. Temos agora o Fatawu, o Ugarte e o Coates. Se desse para serem os dois... mas para isso Portugal tinha de perder o jogo. Estou meio dividido. O importante é que Portugal venceu e é bom que fique em primeiro lugar. Desejamos que o Uruguai não vença e que eles voltem para casa», disse.



Portugal é, na opinião do treinador verde e branco, candidato a ganhar o Campeonato do Mundo?



«Sempre vi Portugal como um candidato. Nunca fomos campeões do Mundo, mas alguma vez terá de ser.. Olhando para a equipa, ontem entraram o Palhinha e o Matheus Nunes e outros jogadores. Ainda havia o Vitinha no banco e quem tem jogadores dessa qualidade no plantel, é sempre candidato. Mas esse é o foco do mister Fernando Santos. Só quero mesmo é ganhar ao Farense, essa é a nossa realidade e é nisso que estamos focados», atirou.



O Sporting-Farense joga-se esta quarta-feira, às 20h45, em Alvalade.