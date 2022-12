Morita foi presença assídua na equipa inicial do Japão no Mundial 2022. Os nipónicos surpreenderam tudo e todos ao derrotar a Alemanha e a Espanha na fase de grupos até caírem nos penáltis diante da Croácia.



Na véspera do encontro contra o Rio Ave, da Taça da Liga, Ruben Amorim elogiou a prestação do médio japonês no Mundial, mas aproveitou para manifestar preocupação acerca da condição física de Ugarte, uruguaio que não disputou qualquer minuto na prova.



«O Morita não esteve no primeiro jogo por lesão, mas depois teve utilização. Correu muito. O Japão não me surpreendeu. Mesmo nas camadas jovens, jogam muito bem como equipa. Apesar de estarem a evoluir individualmente, às vezes falta um jogador que decida mais jogos. O Morita esteve dentro do jogo dele numa equipa que joga mais baixa e que vive de transições. Isso não ajuda às características dele. Notei-o muito adulto, ele cresceu muito nestes meses», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«O Ugarte é uma preocupação. As seleções transmitem-nos os dados. É impossível as seleções treinarem, têm de estar prontas para os jogos. Nota-se uma quebra alta de intensidade. Vamos ter de voltar a construir o Ugarte», alertou.

Nesse sentido, Amorim revelou que o jogador vai ser convocado para o jogo frente aos vilacondenses, ao contrário de Coates e Morita, que ainda vão ter mais uns dias de descanso.

«O Japão foi eliminado agora, por isso oMorita ainda vai ter uns dias para recuperar. O Coates jogou muito por isso só vem na quinta depois do jogo. O Ugarte é que veio mais cedo porque precisa de ter minutos, está convocado e vai jogar», revelou.

Quem também vai jogar frente ao Rio Ave é o guarda-redes espanhol Antonio Adan, que não joga desde o dia 13 de novembro, algo que Amorim reconhece ter pesado na decisão de não apostar novamente em Franco Israel.

«O Adán vai jogar porque que não pode ficar tanto tempo sem jogar. Vamos dividir porque os guarda-redes têm de sentir a baliza e a ligação com a equipa», rematou.

[artigo atualizado]