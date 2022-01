Na véspera do jogo contra o Santa Clara, da meia-final da Taça da Liga, Ruben Amorim abordou a possível saída de João Palhinha do Sporting nesta janela de mercado, lembrando os jogadores que perdeu desde que chegou a Alvalade.



«Estamos sempre preparados para tudo. Não queríamos perder o Nuno Mendes, quando chegámos não queríamos perder o Wendel. Apareceu o Dani [Bragança], que se calhar estava atrás dos outros médios, e cresceu muito. Quando o João [Mário] saiu, apareceu o Matheus Nunes. Poderá aparecer outro. Relembrar também que ganhámos o campeonato, a Supertaça, a Taça da Liga e passámos a fase de grupos da Liga dos Campeões num ano e meio. A situação do clube não mudou assim tanto e temos essas dores de crescimento. Se acontecer, estaremos preparados para dar resposta. Não gostamos de perder nenhum jogador. Sabemos a responsabilidade que temos, o caminho que temos de percorrer e nada vai mudar esse objetivo», limitou-se a dizer.



[em atualização]