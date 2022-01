Ruben Amorim já venceu duas Taças da Liga como treinador, a primeira ainda ao serviço do Sp. Braga, a segunda, na época passada, já no comando do Sporting. Mas antes destas duas finais, Ruben Amorim já tinha vencido também como jogador, há treze anos, por sinal logo na primeira edição, numa final polémica frente aos leões.

Foi em 2009 e o nome do árbitro dessa final, Lucílio Batista, ficou definitivamente ligado a esta competição depois de assinalar uma grande penalidade, por alegada mão na bola de Pedro Silva, que permitiu ao Benfica chegar ao empate, antes de vencer nos penálties. Foi esse jogo que Ruben Amorim recordou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da final deste sábado.

«Será especial se ganhar, senão será para esquecer. Nessa altura era uma vida diferente, estava do outro lado, era jogador, ganhámos nos pénaltis e com um caso de arbitragem [risos]. Agora espero vencer e ganhar para o Sporting», destacou.

A fechar a conferência ed imprensa, Ruben Amorim abordou ainda o estado do relvado que, já no primeiro jogo, frente ao Santa Clara, revelou alguns problemas. «Já tivemos muitos problemas aqui com o relvado. Estaremos preparados para jogar no relvado, de certeza que a Liga tomou atenção a isso e tentou recuperar o relvado ao máximo. Não será pelo relvado que vai ser um grande jogo. Mesmo que não esteja bom, mais uma vez que seja o Sporting a vencer», comentou ainda.