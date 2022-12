Ruben Amorim confirmou que Antonio Adán vai regressar à titularidade na equipa do Sporting no encontro dos quartos de final da Taça da Liga contra o Sporting de Braga. Em sentido contrário, o técnico leonino garantiu que Morita não vai ser opção para a partida desta segunda-feira.



«O Adán vai ser titular neste jogo. Não é a defesa que tem levado golos, é a equipa toda. Começa lá na frente», começou por dizer, antes de fazer uma rápida análise ao conjunto minhoto.



«Reparámos que no jogo com o Sp. Braga, muitos dos problemas que tivemos começaram na facilidade que o Sp. Braga teve na sua construção. Temos de ser mais pressionantes. É muito importante não sofrermos golos, porque criamos sempre oportunidades para ganhar o jogo. Não sofrendo, estamos sempre mais perto de vencer. É também parte da identidade desta equipa. Estamos num bom momento nesse aspeto, vamos encontrar dificuldades maiores neste jogo com o Sp. Braga devido à profundidade do Vitinha e do Banza. Se jogar o Abel Ruiz é um jogador mais de ligação, o Horta é muito forte a aparecer e o Iuri é muito forte à entrada da área. O nível vai subir, mas estamos preparados», acrescentou.



Amorim recusou revelar se Pedro Gonçalves vai recuar para o meio-campo, substituindo Morita, jogador nipónico que continua lesionado.



«Não vou dizer que se é o Pote [que joga]. O Morita está fora deste jogo e cada um tira as suas ilações deste fator. O Morita ainda não está apto para jogar», adiantou.



Ao longo da conferência, o treinador dos leões aproveitou para lembrar, mais do que uma vez, a partida inaugural da Liga disputada na Pedreira e que terminou com um empate (3-3).



«O nosso pensamento nunca foi: 'Há aqui uma paragem'. Houve uma paragem do campeonato, mas continua uma competição que é importante para nós principalmente num ano difícil. O Sp. Braga é uma equipa muito forte, está à nossa frente no campeonato. Portanto, o nível vai aumentar. Vai ser um jogo extremamente difícil. É um jogo para decidir quem passa e isso é sempre perigoso. Aprendemos muito no primeiro jogo em Braga e somos melhor equipa. O SP. Braga também melhorou e continuou a sua caminhada, tem feito um excelente campeonato. Não vemos este jogo como um arranque para a segunda metade da época. Aproveitamos este tempo todo e levámos com seriedade estes jogos. É o que queremos continuar a fazer», concluiu.



O Sporting-Sp. Braga joga-se esta segunda-feira, às 20h15, em Alvalade.