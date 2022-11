O Sporting inicia, esta quarta-feira, a defesa do título da Taça da Liga contra o Farense (20h45), em Alvalade. Na antevisão ao encontro, Amorim confessou que desejaria ter mais campeonatos conquistados do que Taças da Liga - venceu duas como treinador e seis como jogador.



«Não salva a nada. Não queremos ganhar mais a Taça da Liga porque não temos as outras competições. É um título, queremos ganhar. Tenho tido sorte em ganhar a Taça, mas gostaria mesmo é de ganhar mais campeonatos. É uma competição da qual gostamos e tive sorte de ganhá-la como treinador quer no Sp. Braga, quer aqui. Mas a responsabilidade é a mesma. Estivéssemos nós em primeiro lugar na Liga, na Taça de Portugal e na Liga dos Campeões, teríamos a mesma vontade e a mesma obrigação», sublinhou, em conferência de imprensa.



O treinador dos leões mostrou-se ainda a favor de a prova decorrer durante o Mundial 2022 apesar de estar privado de alguns internacionais ao contrário de Roger Schmidt e Sérgio Conceição.



«Não há nada melhor do que ter tempo para treinar e jogos para avaliarmos a equipa. Não concordava em parar. O meu pensamento é: temos muito para melhorar. Parando completamente, teríamos de mandar os jogadores de férias ou então apenas treinar. Eles já tiveram uma pré-época, seria uma segunda pré-época sem jogos. Poderíamos fazer alguns particulares, mas não era a mesma coisa. Como o Mundial foi feito nesta altura, temos esta competição para manter os índices [físicos] e preparar o futuro. Na minha cabeça, esse é o objetivo, mais do que o que valoriza a Taça. Só penso em como nos vamos apresentar melhor quando o campeonato recomeçar. Penso que é uma uma solução. Os jogadores tiveram tempo para descansar e precisamos de melhorar muito. É uma visão mais pessoal da minha equipa. Vejo com bons olhos estes jogos, mesmo não tendo alguns jogadores importantes», defendeu.