Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, no Estádio de Alvalade, depois da goleada imposta ao Marítimo (5-0), no último jogo da fase de grupos da Taça da Liga:

Três vitórias, treze golos marcados e nenhum consentido. Que balanço é que faz desta competição?

- Foram três jogos positivos, mas cada jogo tem a sua história. Com o Farense tivemos um equipa muito corajosa que veio aqui jogar o jogo pelo jogo e nós aproveitámos isso. Tínhamos mais treinos, jogadores com mais fome, uma vitória larga contra uma equipa que veio jogar o jogo pelo jogo. Em Vila do Conde tivemos um jogo mais difícil, uma primeira complicada, mas em que estivemos sempre mais perto do golo.

- Hoje tivemos uma equipa que se bateu muito bem, mas que vive um momento de instabilidade, já não tinha treinador antes deste jogo. Temos de tirar coisas boas destes jogos, mas temos de saber que daqui a duas jornadas vamos à Madeira e o jogo vai ser diferente. Já na segunda-feira [frente ao Sp. Braga, para a Taça da Liga] vamos ter um jogo diferente frente a uma equipa que está melhor do que nós no campeonato. Temos de ler bem os jogos, tirar as coisas boas e ter noção que segunda-feira vai ser bem diferente.

Esta é a equipa que queria no arranque da temporada?

- A prova são todos os dias, tudo muda. Temos de olhar para o contexto no início da época, tivemos mudanças na equipa. Jogámos bem, mas a bola não entrava. Temos noção disso, há ainda muita coisa que temos de melhorar. Tivemos algumas mudanças na forma como jogávamos e já conseguimos marcar golos. Apesar de hoje termos facilitado, mérito do Marítimo, em algumas bolas longas pelo lado do Arthur que não está habituado a fazer aquela posição.

Segunda-feira já há jogo dos quartos de final frente ao Sp. Braga. Que acha deste modelo da Taça da Liga?

- Não tenho grande opinião, para mim foi importante termos mais jogos nesta competição. Nesta fase precisamos de jogos a doer para voltar ao campeonato. Havendo mais jogos, há mais espaços para outros chegarem às decisões. O importante é ganhar, quanto ao modelo não tenho muito mais a acrescentar.