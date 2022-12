O Benfica caiu na fase de grupos da Taça da Liga depois de um empate contra o Moreirense. Na véspera da partida dos quartos de final da prova, diante do Sporting de Braga, Ruben Amorim foi questionado acerca de uma eventual quebra dos encarnados devido à pausa competitiva para o Mundial 2022.



«Isso não é importante. A pausa ajudou-nos a juntar o grupo, a meter miúdos que vão ser o futuro do Sporting na equipa, marcámos muito golos e não sofremos. Isso é o mais importante, não pensar no adversário. Não vi o jogo, mas de certeza, se uma das oportunidades entrasse, não estaríamos aqui a falar de perder ou não gás. Os adversários agora não são importantes, a não ser o Sp. Braga. O foco é continuar desta forma: não sofrer golos e marcar golos. A paragem, que não foi paragem para nós, fez-nos bem e é continuar», disse, em conferência de imprensa.



O técnico abordou ainda o momento atual de Paulinho, autor de cinco golos nos últimos três jogos, e sobre a possibilidade de voltar a recorrer a um ataque móvel.



«Não abandono nada. Temos uma forma de jogar que varia consoante as características e o momento de cada um. Foi o que aconteceu ao longo da época. Não vamos abandonar nada, mas enquanto o Paulinho tiver este rendimento, torna-se difícil. Da mesma maneira que o Paulinho demorou a entrar na equipa, não tanto pelo rendimento dele, mas porque os outros três estavam num momento muito forte. É um bocado isso. O Paulinho é o avançado mais avançado da equipa, mas temos outros planos de acordo com as características e o momento de cada um. Não abandonamos nada e até é bom relembrar, de vez em quando, que temos outras formas de jogar para que os adversários não saibam sempre como vamos atacar», referiu.



O Sporting defronta o Sp. Braga esta segunda-feira, às 20h15, numa partida dos quartos de final da Taça da Liga.