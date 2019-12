Yannick Bolasie foi expulso por acumulação de amarelos na partida entre o Portimonense e o Sporting. O internacional pela República Democrática do Congo não perdoou a postura de Willyan, defesa dos algarvios, considerando-o que este devia ser contratado para Hollywood.



«Fui expulso hoje por causa disto. Contratem-no para Hollywood. Estou feliz pela equipa ter conquistado a vitória. Grande espírito e luta dos rapazes. Agora as meias-finais», escreveu o extremo dos leões nas redes sociais com o vídeo do lance que resultou no segundo cartão amarelo.



O Sporting já informou que vai pedir a despenalização do jogador para que este esteja disponível para o Clássico frente ao FC Porto, agendado para dia 5 de janeiro.



👀 So I Got Sent Off For This Today SMH 🤦‍♂️ Sign Him Up For Hollywood🎭😂...I’m Just Happy The Team Got The WIN😏✅ Great Spirit & Fight From The Boys...Into The Semi Finals Now💪🏿🦁💚 #YYB @Sporting_CP pic.twitter.com/HYwvDXlXuK