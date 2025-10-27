Rui Borges falou à Sporting TV na manhã desta segunda-feira para antever a receção ao Alverca (terça-feira, 20h15), nos “quartos” da Taça da Liga. Os leões venceram em Tondela na noite de domingo, na nona jornada da Liga (3-0). Nesta manhã, os titulares desse jogo realizaram trabalho de recuperação.

Ataque em ascensão

«Estamos dinâmicos e concentrados, com prazer em jogar. Falhar oportunidades faz parte, vamos melhorando a finalização. Por vezes passa pela inspiração do adversário, ontem o guarda-redes do Tondela evitou alguns golos. Faz parte do crescimento e estou feliz.»

Foco na Taça da Liga

«A Taça da Liga é um troféu que queremos ganhar. A equipa que amanhã jogar vai entrar competente, com ambição de ganhar para atingirmos as meias-finais.»

Alverca na mira

«Têm muitos jogadores novos. Estão no processo de crescimento, o que é normal. Têm bons jogadores, com talento individual e com um treinador [Custódio Castro] com boas ideias de jogo. O Alverca ainda se está a conhecer e à procura do melhor rendimento. Acredito que vai ser um bom jogo, no qual o Alverca se vai querer mostrar contra os campeões nacionais.»

«Não me vou queixar do tempo de descanso. Vamos ter de fazer bastantes alterações. Sei que os jogadores com menos minutos estão à espera de uma oportunidade. Estes jogadores precisam de sentir o carinho dos adeptos em Alvalade. A ambição deles é como a nossa e o apoio vai ser importante para a confiança da equipa.»