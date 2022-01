Após a conquista da Taça da Liga, Ruben Amorim foi ao estúdio da SportTV e esteve a falar sobre vários temas de forma descontraída. O técnico do Sporting debruçou-se sobre as contratações da equipa e deu o exemplo de Manuel Ugarte, recrutado no último verão ao Famalicão.



«É preciso ter sorte. Vejam o Ugarte, por exemplo. Ninguém esperava que o Ugarte tivesse este rendimento, nem eu e fartei-me de ver os jogos do Ugarte e de falar com pessoas sobre ele. Ninguém esperava que o Pedro Gonçalves marcasse tantos golos. O Matheus Reis foi uma contratação a custo zero do Sporting e hoje toda a gente diz que foi uma grande contratação. O scouting do Sporting também é muito importante. Já falei de casos como o Porro. É preciso sorte, mas também é preciso contar com o carácter dos jogadores. Estamos sempre atentos a boas oportunidades de mercado e também olhamos muito para a formação porque o Sporting não tem muito dinheiro», disse.