Morten Hjulmand diz que Morita faz falta ao Sporting, mas não revelou quem vai jogar ao seu lado este sábado na final da Taça da Liga. O capitão dos leões recordou ainda o primeiro jogo com o Benfica, assumiu que o Sporting sentiu dificuldades na segunda parte, mas garante que a equipa estará preparada para todas as eventualidades.

«Ainda não sei com quem vamos jogar amanhã, o treino não foi completamente claro sobre isso. Claro que vamos sentir a falta de Morita, pelo jogador que é, porque é um jogador importante para nós», começou por enunciar em relação à lesão do internacional japonês.

Mais uma lesão, num grupo que já não podia contar com Pedro Gonçalves, Nuno Santos ou Daniel Bragança. «É certo que temos tido algumas lesões. Há jogadores que têm jogado 90 sobre 90 minutos jogos atrás de jogos. Mas se olharmos para a Europa, há muitos jogadores nesta situação. Temos de ser responsáveis e prepararmo-nos da melhor forma fisicamente. Nunca sabemos quando é que as lesões podem aparecer. Com tantos jogos para as equipas como Sporting, Benfica, FC Porto e outras equipas na Europa, é assim que se tem de organizar o plano de recuperação. Cada vez mais vemos jogadores lesionados na Europa», comentou.

Quanto ao Benfica, Hjulmand diz que a equipa está preparada para defrontar e recordou as dificuldades que os leões sentiram na segunda parte do primeiro dérbi que acabaram por vencer com um golo de Geny Catamo.

«Tentámos preparar-nos para a forma como eles jogam. Penso que na segunda parte o Benfica mudou taticamente, aumentou a pressão e tivemos algumas dificuldades em sair a jogar. Eles começaram bem, não sei se vão fazer o mesmo, vamos ver amanhã, mas estaremos preparados para isso, como fizemos nessa segunda parte», recordou.

Quanto à final e a possibilidade de conquistar mais um troféu. «É sempre muito importante jogar e vencer um rival. Sabemos que é uma final e que as finais são para se ganhar», comentou ainda.