Jovane Cabral foi a grande figura da vitória do Sporting sobre o FC Porto na meia-final da Taça da Liga, ao marcar os dois golos que permitiram aos leões virar o resultado e garantir a presença na final de sábado. Em declarações ao jornal Sporting, o jovem avançado destaca a perseverança e solidariedade do grupo liderado por Ruben Amorim.

«Foi uma vitória importante e, na minha opinião, justa. Sabíamos que íamos ter pela frente uma equipa muito forte, tal como são todas as que competem nesta final four da Taça da Liga, mas desde o primeiro minuto que demonstrámos uma enorme vontade em garantir a presença na final. O golo do FC Porto surgiu já na parte final do jogo, mas esta equipa nunca desiste... Já provámos várias vezes que somos uns leões em campo. Nunca deixamos de acreditar e conseguimos dar a volta», começa por contar.

Jovane Cabral só foi chamado ao jogo ao minuto 78, mesmo antes do FC Porto abrir o marcador, mas acabou por ser determinante no desfecho da eliminatória. «Todos querem ajudar e eu não sou exceção. Somos um grupo muito solidário, unido e forte. Sinto que somos uma grande família. Obviamente estou muito feliz pelos golos, mas o que quero realçar é a atitude de todos. Coletivamente estivemos muito bem e conseguimos apurar o Sporting para a final da Taça da Liga, que era o nosso primeiro objetivo. Infelizmente alguns jogadores não puderam estar fisicamente presentes, como é publico, mas nós, enquanto grupo, sentimos que estiveram sempre connosco. Todos são importantes», comentou.

Já pensar na final com o Sp. Braga, Jovane deixou ainda um apelo dirigido aos adeptos. «Penso que a frase que nos tem acompanhado esta época é bastante elucidativa: onde vai um, vão todos. Já demonstrámos que somos um grupo ambicioso e com uma enorme vontade de superação, que luta pelo Sporting ate ao fim. Infelizmente os adeptos não vão poder estar no estádio, mas tenho a certeza de que vão estar o colados a televisão a torcer por nós. Peço que acreditem nesta equipa e nós, em campo, tudo faremos para lhes dar esta taça», destacou ainda.