Ruben Amorim não se cansou de vincar a maior experiência do FC Porto em relação à juventude do Sporting, na antevisão da meia-final da Taça da Liga, marcada para esta terça-feira, para Leiria. E nesse sentido, fez uma comparação interessante entre Pepe e Gonçalo Inácio.

«São muitos fortes nos espaços entre linhas, com o Corona nesse aspeto, com a chegada à área do Uribe, com laterais muito ofensivos. Têm jogadores na defesa, como o Pepe que deve ter mais finais da Champions do que o [Gonçalo] Inácio tem na Liga. Somos uma equipa que é muito jovem, que se diverte a jogar e que até se diverte a sofrer. É isso que temos de fazer amanhã», destacou.

Sérgio Conceição falou antes de Ruben Amorim, ao final da manhã. O treinador do Sporting foi desafiado a colocar-se no papel de jornalista e a fazer uma pergunta ao adversário.

Ruben Amorim começou por dizer que não ia comentar, mas não resistiu. «Perguntaria o onze e como ia jogar, basicamente era nisso que estou interessado», respondeu sorridente.

Voltando ao jogo desta terça-feira, Ruben Amorim diz que o Sporting tem de, acima de tudo, correr tanto como o FC Porto. «O FC Porto corre muito, mas nos também corremos. O que vamos fazer é não correr menos do que o FC Porto. Vamos igualar a agressividade, isso é um fator importante. Vamos trabalhar muito, depois depende da inspiração dos jogadores», destacou ainda.