Paulinho não viveu fases fáceis no Sporting e acabou por recorrer a um psicólogo, segundo a informação veiculada em alguma imprensa desportiva. Ruben Amorim não confirmou se o avançado consultou um especialista mental, mas destacou a importância de os atletas recorrerem a esses profissionais.



«São assuntos particulares do Paulinho. Entendo que os jogadores cada vez mais e as pessoas no geral... É como se fosse um fisioterapeuta. Todos devem utilizar um psicólogo, principalmente no mundo atual que é muito desafiante. Com a exposição que têm e com as redes sociais, acho que é importante todos terem esse apoio. Diria a todos os meus jogadores que devem procurar o apoio de pessoas qualificadas. Às vezes há que separar... hoje em dia é tudo o 'coach', mas eu estou a falar de pessoas que estudaram anos e que percebem realmente do assunto. Sou completamente a favor. Eu próprio já procurei, principalmente no início da minha carreira como treinador. Se o Paulinho recorreu a um psicólogo, e eu não sei se o fez, fez muito bem. Todos devem ter esse acompanhamento. É mais um acompanhamento numa profissão muito exigente. Além do jogador, há a vida do jogador. Essa parte mental é muito importante», disse, na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Marítimo, do encerramento da fase de grupos da Taça da Liga.



[em atualização]