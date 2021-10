Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Famalicão (2-1), no Estádio de Alvalade, na estreia dos leões na atual edição da Taça da Liga:

[Análise ao jogo, o que mudou em relação ao empate em Famalicão para a Liga?]

- Em relação ao jogo, entrámos bem, entrámos concentrados, sabíamos o que tínhamos feito de mal em Famalicão e não perdemos tantas bolas. Acabámos por fazer o primeiro golo, o Famalicão jogou sempre muito baixo, mesmo a perder 1-0, esteve sempre à espera dos erros que cometemos em Famalicão. Na segunda parte foi igual, sempre que acelerávamos criámos perigo. No final, um golo abre sempre alguma instabilidade. Queremos manter esta série, mas vale o que vale.

[O Sporting teve um grande controlo do jogo, foi isso que pediu aos jogadores? O Sporting podia ter evitado o sofrimento final?]

- Procurámos explorar os espaços, sabíamos que o Famalicão estava à espera dos nossos espaços interiores. Podíamos ter sido mais agressivos, mas também teríamos de arriscar mais. O Famalicão não teve oportunidades na primeira parte. O jogo estava em 2-0, mas um golo causa sempre instabilidade. Mas o que pedi aos jogadores foi controlo. Não interessa se há ansiedade, o que pedi aos jogadores foi para manter a bola e evitar as transições do Famalicão. A partir do golo do Famalicão é sempre um sofrimento, o jogo estava a acabar, mas um segundo golo pode sempre acontecer.

[Manifestou preocupação com o relvado, pode vir a ser um problema para o Sporting?]

- As pessoas tentam fazer o máximo, é tentar melhorar a cada jogo que passa. Os jogadores vão descansar, o relvado vai descansar.

[Satisfeito com este mini-período com cinco vitórias em quatro competições?]

- Em relação à equipa estou satisfeito com a forma como os jogadores estão a jogar. Há jogadores que são titulares e depois saem da equipa, todos sabem que têm oportunidades. Em relação ao período, nada está decidido. Passamos uma eliminatória da Taça de Portugal, na Taça da Liga ainda não estamos na Final Four, na Liga dos campeões ganhámos um jogo e no campeonato estamos em terceiro.