Rui Borges avisa miúdos: «Não se podem pôr em bicos de pés»
Treinador do Sporting elogia exibição da sua equipa mas pede foco aos jovens que foram lançados, esta noite, na equipa principal
Rui Borges, treinador do Sporting, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória, por 5-1, frente ao Alverca, para a Taça da Liga:
Rotação na equipa
«Foi um grande jogo de toda a gente. Vê-se que todos estão ligados, querem jogar e percebem o que têm de fazer. A malta que é da equipa principal deu uma resposta fantástica, todos muito disponíveis. Vê-se bem que a energia é coletiva. Os miúdos, é mérito deles. Tenho de enaltecer o trabalho do mister Gião na equipa B, não é por acaso que está no primeiro lugar da II Liga. Os miúdos têm crescido imenso. Mérito do trabalho deles, na equipa B, à espera de uma oportunidade na equipa principal. Hoje, corresponderam da melhor forma.»
«Era impossível meter a malta que fez o jogo em Tondela. Não somos máquinas, somos seres humanos, e o risco de lesão era enormíssimo. Estava fora de questão. Mas em momento algum me senti diminuído. Percebo muito bem a energia desta equipa, o nosso dia a dia é feliz na Academia.»
Estreia positiva de Salvador Blopa
«Mensagem especial para ele e para os outros. Não ganhou nada, foi apenas um jogo, uma oportunidade, que todos aproveitaram muito bem. É continuar o trabalho deles, com seriedade. Não se podem pôr em bicos de pés porque se estrearam na equipa principal e porque a equipa ganhou com fulgor. Têm de se manter humildes e de continuar a trabalhar, sérios.»
Preferência de adversário na meia-final?
«Final four é contra qualquer adversário.»