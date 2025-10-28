Rui Borges, treinador do Sporting, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória, por 5-1, frente ao Alverca, para a Taça da Liga:

Rotação na equipa

«Foi um grande jogo de toda a gente. Vê-se que todos estão ligados, querem jogar e percebem o que têm de fazer. A malta que é da equipa principal deu uma resposta fantástica, todos muito disponíveis. Vê-se bem que a energia é coletiva. Os miúdos, é mérito deles. Tenho de enaltecer o trabalho do mister Gião na equipa B, não é por acaso que está no primeiro lugar da II Liga. Os miúdos têm crescido imenso. Mérito do trabalho deles, na equipa B, à espera de uma oportunidade na equipa principal. Hoje, corresponderam da melhor forma.»

«Era impossível meter a malta que fez o jogo em Tondela. Não somos máquinas, somos seres humanos, e o risco de lesão era enormíssimo. Estava fora de questão. Mas em momento algum me senti diminuído. Percebo muito bem a energia desta equipa, o nosso dia a dia é feliz na Academia.»

Estreia positiva de Salvador Blopa

«Mensagem especial para ele e para os outros. Não ganhou nada, foi apenas um jogo, uma oportunidade, que todos aproveitaram muito bem. É continuar o trabalho deles, com seriedade. Não se podem pôr em bicos de pés porque se estrearam na equipa principal e porque a equipa ganhou com fulgor. Têm de se manter humildes e de continuar a trabalhar, sérios.»

Preferência de adversário na meia-final?

«Final four é contra qualquer adversário.»