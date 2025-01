Rui Borges confirmou a ausência de Morita na final da Taça da Liga este sábado, mas foi menos claro quanto ao jogador que vai render o internacional japonês em Leiria. João Simões será a escolha natural, até porque já foi titular, mas o treinador também admite adaptar um jogador, dando o exemplo de Gonçalo Inácio que já jogou naquela posição com Ruben Amorim.

A verdade é que, depois das lesões de Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, o Sporting tem agora mais uma dor de cabeça no meio-campo. «Para a dor de cabeça, a gente toma um Benuron ou Brufen e passa. Jogamos com onze, nunca me agarro à dificuldade, agarro-me à solução. Começamos com onze jogadores, vamos ser competitivos, vamos ser uma boa equipa, vamos manter a ambição e a coragem que temos tido e faremos um bom jogo», começou por comentar na antevisão do duelo com o Benfica.

Quanto às soluções. «Independentemente de ser o Simões ou o Brito, há jogadores que já jogaram ali em alguns momentos da sua carreira em adaptações. Resta-me arranjar soluções para isso. Vamos ser competitivos, independentemente de quem jogue. Não podemos contar com o Morita, que tem sido um jogador importante desde que cá estamos, mas, lá está, há uma sobrecarga, mas o futebol é feito disto. Às vezes controlamos, outras vezes não controlamos. Faz parte, temos é de saber adaptarmos às dificuldades e áquilo que o jogo pede», referiu.

Além de João Simões, Rui Borges também admite outras soluções, como Gonçalo Inácio. «É uma das possibilidades, já o fez com o Ruben [Amorim] em certos momentos. É um jogador que vem de lesão, não estará preparado para a exigência deste jogo, logo de início, mas é um jogador que sabe jogar ali, pela sua inteligência, capacidade técnica. Mas há outros que já jogaram ali, o Esgaio também já jogou a médio. Às vezes é perceber que estamos num clube grande e os jogadores são inteligentes. Independentemente da posição em que jogam, são jogadores comprometidos, são rigorosos naquilo que é pedido», destacou ainda.