Rui Borges espera que o novo duelo com o Vitória de Guimarães, agora nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, será «diferente» do jogo da Liga, que os leões acabaram por vencer, no Estádio Dom Afonso Henriques, com alguma tranquilidade (4-1).

Mudança de competição, agora a eliminar

«Os jogadores estão focados, percebem que pode ser a disputa de um título. Queremos sempre ganhar, a equipa está sempre com a ambição de estar nas finais, disputar os troféus e é isso que queremos muito. Agora é focar-nos na Taça da Liga e, mais à frente, focar-nos no campeonato. Os jogadores querem é competir, apesar do resultado de Barcelos, os jogadores querem é competir, jogar e demonstrar aquilo que são enquanto equipa e enquanto grupo também».

Vai ser um mês de janeiro com muitos jogos

«Vai ser um mês de janeiro e um início do mês de fevereiro muito intensos. Muitos jogos, não temos as soluções toda, esperemos que voltem o mais rapidamente possível, porque, além de nos darem mais opções, também nos tiram sobrecarga nos jogos dos jogadores que temos agora. Uma sobrecarga que pode tornar-se perigosa, entramos num espaço que não controlamos tão bem que são as lesões musculares. Entramos nesse red light pela sobrecarga de jogos sobre os mesmos jogadores. Vamos esperar que apareçam mais soluções, da malta que tem estado de fora para nos ajudar nesse sentido».

Será um jogo diferente do jogo do campeonato?

«Este jogo é totalmente diferente daquilo que é o campeonato, é eliminar, o Vitória vai querer, com toda a certeza, disputar também a final da Taça da Liga para ganhar também um troféu. Até pela sua massa associativa, pela grandeza do clube em si, por isso será um jogo muito competitivo, muito diferente. Julgo que, em alguns momentos, será mais calculado porque ambas as equipas querem estar na final. Um vitória que, apesar de tudo, está a fazer um excelente campeonato, penso que tem menos um ponto do que na época passada, o que dita bem o que é a primeira volta que estão a fazer apesar de todas as mudanças que fizeram em termos de jogadores. Uma equipa que ganhou ao FC Porto, foi a única equipa venceu o FC Porto esta época. Eliminou o FC Porto desta competição. Vai ser um jogo competitivo, diferente do campeonato, mas que vai exigir muito de nós. Faremos um bom jogo, competente, não fugindo àquilo que nós gostamos, em termos qualidade de jogo e de sermos donos do jogo naquilo que é ter bola e produzir muito».

Sporting perdeu a final da época passada? Orgulho ferido?

«Não tem a ver com o orgulho, tem a ver com a ambição da equipa. O ano passado perdemos nos penáltis, é algo que é muito específico, não fomos tão competentes nessa marcação de penáltis, mas, de resto, temos a ambição de estar lá, de disputar as competições, as finais. Estivemos nelas na época passada, não conseguimos ganhá-las todas, mas o futebol é isso. É seguir e levantar e voltar a lutar para estar novamente nas finais. É isso que queremos muito, amanhã discutir o jogo para estarmos na final e depois, dentro da final, conseguirmos vencer a competição em si. Eles querem é ganhar, não se cansam de ganhar. Querem acrescentar história, querem continuar na história do Sporting e é um troféu que os mete nessa história».