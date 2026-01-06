Rui Borges mexe atrás: os onzes prováveis para o Sporting-V. Guimarães
Meia-final da Taça da Liga promete encher Municipal de Leiria na noite desta terça-feira
Rui Borges está obrigado a mexer para a meia-final da Taça da Liga, agendada para a noite desta terça-feira em Leiria. O Sporting não conta com os lesionados Quenda, Pote, Nuno Santos, Debast, Mangas e Blopa, nem com os internacionais Geny Catamo e Diomande, nem com o castigado Gonçalo Inácio. Por sua vez, Daniel Bragança prossegue o processo de recuperação.
Assim, o treinador dos leões deverá apostar no jovem Rômulo Jr. – de 21 anos, emprestado pelo Atlético Mineiro – ao lado de Eduardo Quaresma. De resto, o “onze” deverá seguir a matriz apresentada em Barcelos.
Por sua vez, Luís Pinto não deverá apresentar novidades face ao triunfo sobre o Nacional.
Consulte a galeria associada para conhecer os onzes prováveis.
Esta meia-final da Taça da Liga está agendada para as 20 horas desta terça-feira, vai ser arbitrada por Luís Godinho e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.