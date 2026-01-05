Rui Borges falou das características de Luís Guilherme, o reforço mais recente do Sporting, considerando que o médio que chegou do West Ham pode jogar em três posições distintas, comparando a sua polivalência à de Pote e de Trincão.

Sobre as características do reforço

«É um jogador que nós identificámos, é um jogador para o imediato, mas, acima de tudo, de futuro. É um miúdo em que nós vimos muito potencial, pode fazer mais do que uma posição e é um acrescento àquilo que é o grupo, em termos de qualidade técnica, mas também em termos de carácter, acho que tem muito a ver com o que é o nosso grupo e a nossa equipa».

Pode jogar já estar terça-feira frente ao Vitória?

«Penso que poderá ou não estar no jogo, ainda não é um dado adquirido».

Em que posição pode ser mais útil, atrás do avançado ou a partir da direita?

«Em relação à posição, é algo que identificámos nele. Ele no West Ham jogava mais à esquerda, no Palmeiras jogava mais à direita, a sua formação foi a 10, por isso é um miúdo que nos dá várias soluções em algumas posições. É a nossa característica enquanto equipa, temos vários jogadores que fazem várias posições».

«O Trincão é um deles, o Pote é outro jogador desse género, o Fotis [Ioannidis] tem crescido nisso, o próprio Maxi [Araújo] também tem crescido no sentido de dar várias soluções no processo defensivo e no setor ofensivo. O Luís Guilherme entra nisso, nesse aspeto, é um miúdo que tem essas características muito próprias, pode nos dar essas três soluções, agora vai demorar algum tempo a perceber o que são as dinâmicas da equipa. Daí eu dizer que será um jogador para agora, mas mais para o futuro, até pela sua margem, pela sua idade e pela sua qualidade.»