Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica, no desempate por penáltis (6-7), na final da Taça da Liga:

Trincão falhou o penálti decisivo, já falou com ele? Como é que ele está?

«Falei com ele só para ele levantar a cabeça. Foi ele, mas poderia ter sido outro. O Trincão já deu muito ao Sporting, agora é levantar a cabeça e seguir caminho. Quando as coisas não correm a nosso favor, temos de saber dar sequência, levantar a cabeça e focar já no próximo jogo».

Acredita que com todos os jogadores disponíveis, o resultado poderia ter sido diferente esta noite?

«É subjetivo. Queria ter toda a gente, não fujo a isso. Queria ter o Bragança, o Morita, toda a gente, mas não tenho. É subjetivo, poderíamos ter toda a gente e não jogar tão bem. Empatámos, não perdemos, só nas grandes penalidades, mas estou muito feliz com o que a equipa tem demonstrado em campo».

Quatro jogos difíceis, mas agora vai ter uma semana limpa pela frente, até ao jogo com o Rio Ave. Acredita que a equipa pode melhorar com mais tempo de treino?

«É logico que tendo mais dias é melhor para treinar, mas vamos ter uma semana limpa, mas depois vem mais um mês com muitos jogos. É uma semana que me vai permitir perceber alguns comportamentos e aos jogadores também. Eles têm demonstrado uma leitura muito boa, são muito resilientes, muito ambiciosos. Não tenho dúvidas que no futuro seremos muito melhores».

Fez apenas três substituições em vez de cinco que podia fazer. Acha que os jovens que tinha no banco não estavam preparados para este jogo?

«É do momento. Já tinha mexido, sentia a equipa bem, sentia a equipa até pronta para sairmos em transição, como saímos várias vezes. O Conrad [Harder] em três ou quatro vezes podia ter levantado mais cedo a cabeça e definido melhor. Podíamos ter criado mais perigo ao Benfica. Os jogadores estão ali para entrarem quando o treinador indicar. Fiz apenas aquilo que a equipa exigia no momento».