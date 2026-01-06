Rui Borges, treinador do Sporting, analisa, na flash interview da Sport TV, a derrota frente ao Vitória, por 2-1, que ditou o afastamento dos leões da final da Taça da Liga:

Análise ao jogo

«Foi um jogo difícil do início ao fim, em que o Vitória acreditou até ao final e foi feliz. Na segunda parte, poderíamos ter feito o 2-0, mas não fizemos, também por mérito do guarda-redes do Vitória em alguns momentos. Depois foi o acreditar do adversário. Há que lhe dar os parabéns e seguir em frente.»

Muitas lesões na equipa

«Saímos daqui com mais duas lesões, é um caso de estudo. Isso deixa-me bastante triste. Tem-nos acontecido tudo. Mais do que termos sido penalizados nos últimos minutos do jogo, é termos saído daqui com menos dois jogadores.»

«Não é difícil, mas faz mossa. Bate, bate e faz mossa. É algo que não controlamos. A lesão do Edu (Quaresma) pode ter alguma gravidade. É o futebol. Há que seguir em frente, levantar a cabeça. Não conseguimos algo que queríamos, que era estar na final, mas temos de dar os parabéns ao adversário e seguir o nosso caminho.»

Dificuldades criadas pela pressão alta do Vitória

«O Vitória veio com uma pressão diferente da que tem feito e da que nos fez em casa. Mas se conseguíssemos bater a primeira pressão do Vitória, tínhamos muito espaço para atacar a profundidade. Havia momentos no jogo em que até estávamos em superioridade numérica. Tínhamos de ter procurado mais passes longos em alguns momentos, não tivemos essa energia toda que costumamos ter. Mas dentro daquilo que foi o jogo, poderíamos ter feito o 2-0.»

Objetivo perdido para o Sporting

«O grupo já demonstrou que a resiliência é enorme. Há muito campeonato ainda, uma segunda volta toda para ser disputada. Temos de seguir o nosso caminho, fazer o que podemos controlar e dar o nosso melhor.»

Mais tempo para preparar o regresso da Liga

«Alguns dias para recuperar um pouco, respirarmos um bocado. Mas queríamos muito estar na final. Não conseguimos, temos de seguir o nosso caminho e focar já no próximo jogo do campeonato para voltarmos às vitórias.»