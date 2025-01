Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica, no desempate por penáltis (6-7), na final da Taça da Liga:

Foi uma final muito equilibrada, o que retira de positivo do jogo desta noite?

«Acima de tudo, a capacidade da equipa em ser uma verdadeira equipa, com ou sem bola. Uma primeira parte mais dinâmica, uma segunda parte nem tanto, apesar de tudo, até acho que as melhores oportunidades foram nossas. Demos uma resposta fantástica, saio daqui com consciência tranquila. Se não ganhamos a Taça da Liga é porque há algo maior para nós».

As muitas lesões afetaram o rendimento da equipa? Acredita que o resultado poderia ser diferente com todos os jogadores?

«Não posso dizer isso. Digo sempre que não me queixo e não me queixo. A equipa foi capaz de ser competitiva, intensa, fez um grande jogo, foi a penáltis e perdeu nos penáltis, o futebol é isto. Eles só foram mais competentes nesse sentido, a equipa deu uma grande resposta. Não podia estar mais tranquilo em relação à forma como a equipa está a competir».

O que pretendeu com as alterações? Qual foi a intenção de colocar Debast no meio-campo?

«Foi uma opção de recurso, é certo, ele nos últimos quatro anos foi central, apesar de ter feito toda a formação como número 10. Não tivemos muito tempo para treinar, o João ele estava com queixas, trabalhou muito o miúdo, mas já estava com cãibras. A equipa foi competente, foi melhor do que o adversário até, no computo geral, na minha perspetiva».

O Benfica jogou com um bloco muito alto, como explica o posicionamento muito baixo do Sporting que sai a jogar de muito de trás?

Tínhamos de ser dinâmicos e procurar situações de dois para dois, de três para três ou de quatro para quatro. Era o que o jogo estava a dar. Também conseguimos sair de frente para linha do Benfica, são estratégias que vamos trabalhando. A equipa está com uma leitura muito boa, foi isso que analisámos e pedimos. Isso deixa-me a mim de consciência tranquila, com a certeza que esta equipa terá ainda muito para vencer.

Que impacto é que esta derrota nos penáltis pode ter? Não quis ver os penáltis?

«Não vi mesmo, às vezes é pancas. Não vi as nossas, as do Benfica ainda vi algumas. Um impacto é de uma noite, é descansar e pensar que no próximo fim de semana temos um jogo fora de casa [Vila do Conde], mas se tivermos a mesma capacidade, entrega, capacidade para ver o jogo, o futuro será risonho. Acredito que as coisas acontecem quando têm de acontecer e se não ganhámos hoje é porque algo está guardado mais para a frente.

Já disse duas vezes que o bom está guardado, está a falar do campeonato?

«Claro, não vou estar aqui a dizer que não, a crença é enorme. Se tivermos o comportamento que tivemos nestes quatro jogos, desde que estou aqui, esta parte competitiva, esta ambição, o futuro será risonho. Eles querem muito ser bicampeões. Eles demonstram bem a mentalidade que têm enquanto equipa, por isso não tenho qualquer dúvida que o futuro será risonho».