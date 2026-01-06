Rui Silva, guarda-redes do Sporting, em declarações na flash interview da Sportv TV após a derrota [2-1], frente ao V. Guimarães, a contar para as «meias» da Taça da Liga.

Derrota difícil de digerir

«É difícil de digerir isto. Eles acreditaram até ao fim. Infelizmente não conseguimos fazer o 2-0 e matar o jogo. O futebol é assim. Não desligámos o chip. Tivemos muitas contrariedades a acontecer durante o jogo. Temos de saber lidar com isso, somos profissionais, mas é difícil. Temos de honrar esta camisola e focar no que aí vem.»

Lesões do Sporting

«Infelizmente, por muito que não queiramos, é a realidade. Muitas baixas e muita coisa a acontecer. Hoje mais duas contrariedades ao longo do jogo. Não nos podemos agarrar a isso, temos de nos agarrar à união do grupo. Ainda falta muita coisa para conquistar.»

Sporting entra sempre para vencer

«Todas as competições que entramos é com o objetivo de vencer. Infelizmente não conseguimos, há que dar os parabéns ao V. Guimarães pela classificação. Agora é focar no campeonato e na Champions.»