Na véspera da final da Taça da Liga contra o Benfica, Ruben Amorim recusou falar sobre o mercado, mais concretamente sobre o regresso de Slimani, e voltou a tecer rasgados elogios a Paulinho, avançado que protagonizou uma perdida incrível no jogo contra o Santa Clara.



«Já disse o que tinha de dizer sobre o lance do Paulinho. Falhou um dia, vai marcar no outro. Já falhou e depois fez um hat-trick. Para mim o Paulinho continua a ser o melhor avançado português e aquele que quero para a minha equipa. O que acontecer no mercado, cá estarei para explicar daqui a uns dias», referiu, em conferência de imprensa.



No decorrer da conversa com os jornalistas, o técnico do Sporting voltou a ser questionado sobre o avançado argelino e sobre a saída de Tiago Tomás para o Estugarda.



«Em relação ao mercado volto a dizer: daqui a uns dias cá estarei para responder às perguntas. Nunca tive muitos problemas em explicar as coisas. Tudo o que for feito, será dentro da minha ideia. Falhou muitas vezes, mas será de acordo com o que pensamos que é o melhor para o Sporting, tendo em conta o futuro dos jogadores, da equipa e do projeto», disse ainda.



