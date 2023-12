Ruben Amorim integrou três jovens na preparação para a visita do Sporting a Tondela, jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga que está marcado para as 18h00 do próximo sábado.

Chico Lamba (defesa central, 20 anos), Pedro Bondo (lateral esquerdo, 19 anos) e Rafael Nel (médio ofensivo/avançado, 18 anos) foram, assim, as novidades no treino que os leões realizaram esta quinta-feira na Academia Cristiano Ronaldo.

A preparação para a visita a Tondela prossegue esta sexta-feira, com mais um treino pela manhã, em Alcochete, antes de Ruben Amorim fazer a habitual antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que está marcada, para as 16h30, para o Estádio de Alvalade.