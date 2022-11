Na véspera de defrontar o Farense, numa partida da Taça da Liga, Ruben Amorim assumiu que o planeamento do Sporting para 2022/23 falhou quando questionado sobre a reabertura do mercado de transferências.



«Prioridades do mercado? Não vou dizer, depende de muita coisa. O que fizemso foi: que jogadores temos que poderão ser interessantes no mercado? E vimos no ano passado que alguns jogadores saíram e não conseguimos fazer nada. Preparamos o futuro para não acontecer o que aconteceu este ano. O planeamento falhou um bocadinho devido a uma falha de toda a gente. Não estávamos preparados para esse momento», começou por frisar, em conferência de imprensa.



«Temos de salvaguardar todas as posições e ver o que acontece no futuro. Portanto, não há uma prioridade só. Há uma tentativa de preparar todas as possibilidades quer em janeiro, quer no fim do ano», acrescentou.



O treinador explicou ainda por que razão não concede entrevistas. «A entrevista que nunca dei? Recebi muitas mensagens de pessoas a darem-me os parabéns, mas não dei entrevista nenhuma. Foram muito inteligentes. No título disseram que não era uma entrevista, mas é difícil de perceber. A ideia das pessoas é que tinha dado uma entrevista. Por que razão não dou entrevistas? Porque falo muitas vezes, porque não gosto e porque é a minha forma de estar. Falo muitas vezes aqui e não me apetece estar a falar sobre outros assuntos ou sempre sobre futebol. Dou uma entrevista, tenho muito para falar e depois as pessoas fartam-se de ouvir os treinadores. Essa é a principal razão», justificou.



O Sporting-Farense está agendado para as 20h45, desta quarta-feira, em Alvalade.