O Sporting subiu ao relvado, na manhã desta segunda-feira, em Alcochete, com duas novidades, mas ainda sem Zeno Debast que, desta forma, não deve ser opção para o jogo da meia-final da Taça da Liga, marcada para esta terça-feira frente ao Vitória de Guimarães.

As novidades são o reforço Luís Guilherme, já integrado, mas também Daniel Bragança que, no dia anterior, regressou à competição, ao serviço da equipa B.

Havia também a expetativa que Zeno Debast voltasse a treinar esta segunda-feira, mas o central belga não está no relvado.

Rui Borges chamou ao treino desta segunda-feira os jovens Flávio Gonçalves, João Muniz, Rômulo Júnior, Rodrigo Dias, Daniel Costa e Rodrigo Ribeiro, da equipa B, alguns dos quais já tinham até viajado para os Açores.

Recordamos que para o jogo desta terça-feira o Sporting não pode contar com Gonçalo Inácio, expulso no empate diante do Gil Vicente, enquanto Diomande continua ao serviço da seleção da Costa do Marfim na CAN 2025.

Assim, sobram apenas, como opções para o eixo defensivo, Eduardo Quaresma e Matheus Reis.