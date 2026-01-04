O Sporting voltou a trabalhar este domingo em Alcochete, para preparar o embate frente ao V. Guimarães, a contar para a meia-final da Taça da Liga, numa sessão sem grandes novidades.

A grande notícia está reservada para esta segunda-feira, quando Zeno Debast integrar pela primeira vez a sessão de trabalho sem limitações, voltando a ser opção para Rui Borges.

De resto, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Daniel Bragança, Nuno Santos, Ricardo Mangas e Salvador Blopa continuam lesionados, enquanto Geny Catamo e Diomante permanecem na CAN.

Para além destas baixas já conhecidas, Gonçalo Inácio irá falhar o jogo por castigo, uma vez que viu cartão vermelho direto na última jornada frente ao Gil Vicente.

Rui Borges volta a orientar uma nova sessão de treino na manhã de segunda-feira e, a partir das 12:15 projeta, em conferência de imprensa, o encontro referente à final four da Taça da Liga, que se disputa às 20 horas de terça-feira, em Leiria.