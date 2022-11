O Sporting prosseguiu, esta segunda-feira, a preparação para o jogo da Taça da Liga contra o Farense, referente ao grupo B.



Ruben Amorim não pôde contar com os lesionados Daniel Bragança e Luís Neto. Além do duo que está entregue ao departamento médico, Fatawu, Sebastián Coates, Manuel Ugarte, Hidemasa Morita, Gonçalo Inácio e Sotiris Alexandropoulos não estiveram presentes por se encontrarem ao serviço das respetivas seleções.



De forma a suprir as várias ausências, o treinador dos leões chamou 11 jovens à sessão de treino: David Monteiro, Gonçalo Braga, Jesús Alcantar, João Ferreira, Lamarana Jallow, Miguel Menino, Samuel Justo, Vando Félix, Joelson Fernandes, Francisco Canário e Youssef Chermiti.



O Sporting volta a treinar esta terça-feira, às 10h30, em Alcochete. O encontro com o Farense está agendado para o próximo dia 30 de novembro, quarta-feira, em Alvalade.