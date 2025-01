O Sporting voltou aos trabalhos esta quarta-feira depois do triunfo por 1-0 frente ao FC Porto, na meia-final da Taça da Liga.

Na Academia Cristiano Ronaldo, Rui Borges orientou o treino onde os titulares do jogo com os dragões fizeram apenas trabalho de recuperação.

Os restantes membros do plantel estiveram à disposição do treinador do Sporting no relvado, com exceção de Matheus Reis, que está entregue à Unidade de Performance. O defesa lesionou-se na partida frente aos azuis e brancos e teve de sair logo aos 14 minutos.

Até ao momento, ainda não foi possível apurar qual o tempo de paragem de Matheus Reis, que assim se junta a Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Daniel Bragança nas ausências para o treinador Rui Borges.

O Sporting vai jogar este sábado a final da Taça da Liga, às 19h45 com o vencedor do jogo entre Benfica e Sp. Braga.