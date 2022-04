Nuno Santos foi suspenso por um jogo e multado após a conclusão do processo disciplinar que lhe tinha sido instaurado por atos na final da Taça da Liga contra o Benfica.



De acordo com o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o processo contra o extremo tinha como base «factos ocorridos no jogo» de 27 de janeiro.



«Decide-se julgar procedente a acusação e, em consequência, condenar o arguido na sanção de suspensão por um jogo e na sanção de multa no valor de 1.020 euros», lê-se no mapa de castigos.



Nuno Santos, suplente utilizado na final da Taça da Liga, insultou o jogador do Benfica, Everton, junto à linha lateral.

Lembre-se que já esta temporada, Nuno Santos foi punido com um jogo de suspensão depois de reagir a comentários dos adeptos do Vizela.