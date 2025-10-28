Nove onze, nova vitória e um exemplo de um plantel recheado de talento.

Alguns queixam-se que há muitos jogos no calendário, outros dizem que os futebolistas são pagos a peso de ouro para isso, mas uma coisa é certa: ter dois jogos num intervalo de 48 horas não é para todos. E é ainda mais louvável ganhar os dois!

Esta terça-feira, num dia que ficou marcado por chuva intensa por todo o país, que curiosamente pouco se sentiu durante o jogo, um Sporting 100 por cento renovado recebeu e venceu o Alverca, por 5-1, e carimbou um passaporte com destino a Leiria.

Isto tudo 48 horas depois do passeio em Tondela, e com apenas um treino pelo meio. Rui Borges teve de tomar uma decisão e apostou numa revolução total: tirou os 11 que jogaram de início na Liga, deixou-os a descansar (fora dos convocados) e apostou numa ideia completamente diferente.

Com Salvador Blopa em estreia, o 85.º produto da Academia a ser lançado na equipa principal, os leões «com menos minutos» tiveram a oportunidade de «sentir o carinho dos adeptos em Alvalade», disse Rui Borges em conferência de imprensa.

No lado do Alverca, Custódio Castro também fez algumas alterações face ao desaire com o Gil Vicente (4-0), mas voltou a não ser feliz.

Em campo, o Sporting tomou desde cedo as rédeas e pautou o sentido do jogo. Com bola, oportunidades e vontade de quebrar o nulo, a equipa da casa foi tentando a sorte com cruzamentos para a área… até que um deu!

Matheus Reis, que envergou com seriedade a braçadeira de capitão, cruzou para a entrada da área, Vagiannidis subiu a terrenos elevados e com a cabeça amorteceu para as costas da defesa do Alverca. Lá apareceu Quenda, que finalizou com o pé esquerdo por meio das pernas de Matheus Mendes, aos 21 minutos.

O 2-0 não tardou e concretizou-se mesmo numa notável jogada do Sporting: passe de Mangas para a frente de ataque, Ioannidis ganhou na força física, conseguiu rodar e servir Blopa no corredor esquerdo. O jovem estreante tirou um defesa da frente e… fez história em Alvalade!

CONFIRA TODO O FILME DA PARTIDA

À semelhança dos primeiros 45 minutos, alguns dos principais protagonistas da segunda parte voltaram a ser os mesmos: Quenda e Blopa.

Primeiro foi Geovany Quenda, que agradeceu o passe de Alisson, puxou para o meio e rematou rasteiro para o terceiro da partida. Depois voltou a ser Blopa, que não desperdiçou o passe de Flávio Gonçalves e bisou na partida.

O 5-0 foi apontado aos 81 minutos, com Ioannidis (que já estava a merecer) a marcar à lei da bomba.

No entanto, o resultado ainda não estava selado e o Alverca foi à procura do golo de honra. Num lance que parecia perdido, Matheus Reis escorregou no meio campo e a bola sobrou para Sandro Lima, que percorreu vários metros, aproveitou que João Muniz não foi à bola e fuzilou a baliza de Virgínia.

Na segunda parte, Rui Borges promoveu mais quatro estreias em jogos oficiais com a camisola do Sporting: Flávio Gonçalves, Chris Grombahi, Rayan Lucas e João Muniz.

O que se segue? Um Sporting-Alverca na sexta-feira, para a décima jornada da Liga. Será igual? Veremos.