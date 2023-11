A FIGURA: Viktor Gyökeres

São 11 golos em 12 jogos, com marca em todas as competições que disputou. Começam a faltar palavras para descrever o início de Gyökeres em Alvalade. Ruben Amorim não quis abdicar do sueco neste encontro de Taça da Liga e o avançado correspondeu com três golos. Os leões até são hoje uma equipa menos dependente da procura da profundidade do que eram há algumas semanas, mas essa é, sem dúvida, a melhor pele que Gyökeres veste. A melhor, mas não a única, diga-se. Exibição completíssima do reforço de verão do Sporting, coroada com um hat-trick.

O MOMENTO: Gyökeres em todo o seu o esplendor, minuto 63

Gyökeres correu desde o meio-campo, trabalhou sobre Artur Jorge já dentro da área e rematou ao ângulo da baliza de Ricardo Velho para fazer o 4-1 na partida e completar o hat-trick. Um golo que grita o nome do avançado sueco por todos os lados.

OUTROS DESTAQUES

Francisco Trincão

Não tem sido o melhor dos inícios de temporada para Francisco Trincão, e tem perdido cada vez mais espaço nas opções de ataque de Ruben Amorim. Ainda assim, mereceu a confiança do técnico e fez a melhor exibição da época. Soltou-se com os minutos e assistiu Gyökeres com mestria para o 1-0 dos leões. A seguir sofreu o penálti do 2-0 e foi-se mostrando cada vez mais confiante, quer no um para um, quer no jogo associativo com os colegas. Na segunda parte, viu Ricardo Velho negar-lhe o golo da noite com uma grande defesa.

Ricardo Esgaio

Tal como Francisco Trincão, Ricardo Esgaio também teve uma noite bastante positiva em Alvalade. Gozou de muita liberdade no lado direito do ataque leonino, e por isso pode soltar-se mais. Dinamizou sempre o jogo da equipa de Ruben Amorim e esteve até perto de um belo golo a acabar a primeira parte, numa ocasião em que até surgiu no lado esquerdo do ataque.

Gonçalo Inácio

No dia em que é associado ao Real Madrid, Gonçalo Inácio voltou a demonstrar por que é um dos jovens mais apetecíveis do mercado. Ruben Amorim inovou e confiou-lhe o meio-campo do Sporting, ao lado de Daniel Bragança, e Inácio não desiludiu. O jovem defesa dos leões atingiu um patamar de maturidade em que é raro jogar mal, e isso é notório semana após semana.

Ricardo Velho

Quase toda a gente vai falar da fífia que sofreu no terceiro golo do Sporting – num lance em que tem a desculpa da pouca visibilidade –, mas a exibição de Ricardo Velho foi de grande nível. Com exceção desse lance, foi defendendo tudo o que havia para defender e elevou até o nível na segunda parte, evitando um triunfo leonino com outros números.

Mattheus Oliveira

Mattheus Oliveira não perdoa a lei do ex. Já tinha feito dois golos ao Sporting para o campeonato, e esta quinta-feira voltou a fazer o gosto ao pé em casa do antigo clube, com um remate de fora da área. Abriu o jogo precisamente a ameaçar a baliza de Franco Israel e foi um dos elementos mais esclarecidos da equipa de Faro.