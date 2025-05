Rui Borges, treinador do Sporting, falou à flash da Sport tv no rescaldo à conquista da Taça de Portugal, frente ao Benfica (3-1).

«A dobradinha sabe a felicidade imensa, algo que merecíamos imenso, pelo que foi a época. Os adeptos também merecem muito. É uma felicidade imensa e estar na história do Sporting é indescritível. Estive sempre sereno.»

«É impossível descrever estes rapazes, esta tarde foi mais uma prova daquilo que são feitos. Merecem e sou um felizardo por ter este grupo. O meu trabalho fala por mim e assim vai continuar a ser. Estamos felizes pelo que temos conseguido como equipa técnica e vamos continuar.»

«Gyökeres? Tem contrato e é jogador do Sporting. Seja como for, sinto-me orgulhoso por poder trabalhar com ele. É um exemplo, tal como muitos outros.»

«Começo agora a pensar nas férias. Vem aí mais uma época muito difícil, todos vão querer ganhar ao Sporting.»

«Estes meses foram incríveis.»