Rui Borges acredita que a pausa para seleções, em março, pode acelerar o regresso de vários jogadores ao trabalho normal em Alcochete. Em todo o caso, o treinador do Sporting não crê que o bicampeonato selado por essa altura.

«Como treinador devo pensar só no próximo jogo. Tenho de analisar no curto prazo, pelas lesões, pela falta de soluções. Temos esperança de recuperar alguns jogadores, para que o grupo esteja mais forte. Ainda ontem [terça-feira], na sala de treinadores, escolhemos o onze para o jogo com o Gil Vicente e fizemos outro onze, só com lesionados. É o Sporting “campeão nacional”, são titulares.»

«Sentimos adversidades – de lesões ou situações de jogo – mas vejo o plantel focado no bicampeonato. É um grupo feliz e focado. São resilientes. Muitos não podem dar o contributo, mas dão ânimo. Continuamos a depender só de nós.»

«Aqui não há fogos, mas temos tido muitas lesões. Tenho de encontrar soluções. Não há tempo para lamentar. Acabamos estes dois jogos com onze, ganhamos e dou dois dias de folga», argumentou, na tarde desta quarta-feira.

De recordar que os leões têm vários jogadores entregues ao departamento médico, entre eles Eduardo Quaresma, Geny Catamo, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança, Morita, Morten Hjulmand, St. Juste, Diomande e João Simões.

O Sporting visita o Gil Vicente na noite desta quinta-feira (20h45), num encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.