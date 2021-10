Um jovem adepto do Sporting foi detido no final do jogo desta sexta-feira com o Belenenses, no Estádio do Restelo, depois de invadir o relvado para pedir uma camisola a Daniel Bragança.

Os seguranças do estádio, bem como a polícia, sentiram dificuldades em conter os muitos jovens que saltaram das bancadas e aproximaram-se da vedação que rodeia o relvado, ainda com o jogo a decorrer. Várias dezenas de jovens adeptos aproximaram-se do relvado já perto do final do jogo, no momento em que Nuno Santos se preparava para marcar a segunda grande penalidade favorável ao Sporting.

Numa primeira fase, a polícia até conseguiu conter os adeptos, mas no final do jogo, houve um que conseguiu escapar, invadiu o relvado e foi ter com Daniel Bragança. O jovem conseguiu o prémio que pretendia, mas foi logo detido pela Polícia junto ao relvado.