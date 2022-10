O treinador do Sporting, Ruben Amorim, sublinhou este sábado que o Varzim ainda não perdeu em 2022/23 e que, independentemente de ser um adversário que nesta altura disputa a Liga 3, é um clube com «identidade forte» e que um dos jogadores dos leões, Luís Neto, conhece bem, por ser da Póvoa de Varzim.

«É uma equipa que ainda não perdeu, uma equipa bem trabalhada pelo Tiago [Margarido] que já ganhou a uma equipa de divisão superior [Feirense, na 2.ª eliminatória], um clube com identidade forte, com espírito da Póvoa, nós temos o Neto que conhece bem esse espírito e temos de estar preparados», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

«Vai ser uma batalha, vai ser em Barcelos. Esperamos sempre um jogo de Taça, não temos nada a ganhar, apenas passar a eliminatória. Queremos ganhar, é uma prova que ainda não ganhámos no Sporting, é um dos objetivos da época», disse.

Em sete jogos em 2022/23, o Varzim tem cinco vitórias e dois empates, com um total de nove golos marcados e dois sofridos. Na série A da Liga 3, ocupa a segunda posição, com 11 pontos, os mesmos do líder, o Lank Vilaverdense.

O Varzim-Sporting joga-se a partir das 19 horas de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.