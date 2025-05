Na antevisão à final da Taça de Portugal, agendada para este domingo, Rui Borges apostou num dérbi decidido nos detalhes.

«Esta final vai ser semelhante à final da Taça da Liga e à penúltima jornada da Liga, num cenário de final de época. Vai ser uma partida muito competitiva. A individualidade vai aparecer e fazer a diferença. As equipas conhecem-se muito bem, o que leva a que o jogo seja ainda mais competitivo», começou por referir.

Questionado sobre o sistema tático, o treinador do Sporting deixou escapar um sorriso irónico.

«É a forma como olham para o jogo. Vou puxar a cassete atrás na minha época. Se virem os jogos do Vitória [de Guimarães], jogávamos em construção a três. Eu não fugi à minha ideia de jogo, independentemente do que é o sistema inicial ou algumas nuances estratégias. Claro que, no verão, vou ter mais tempo para trabalhar com maior rigor.»

«Os jogadores, por vezes, inconscientemente, recuam. São situações que nos obrigam a reagir, sendo que o treinador também erra. Tentamos ajudar. O grupo acredita na nossa mensagem, por isso é que somos campeões», argumentou.

Sobre o eventual cansaço dos leões pelas celebrações do bicampeonato, Rui Borges relativizou: «Mereceram festejar. A partir do momento em que começámos a preparar a final da Taça, todos estiveram ligados. Não se cansam e querem ganhar sempre».

«Queremos acabar como começámos [no ciclo pelo Sporting], a vencer. Tem sido um desafio muito grande enquanto equipa técnica. Somos muito de ouvir, porque se não conseguir ter os jogadores do meu lado, de nada vale ser um bom treinador. O grupo é incrível. Ninguém fugiu do caminho ou do propósito. Jamais deixaram de ter a ambição de ganhar. Merecemos muito ser campeões nacionais e conquistar a Taça», prosseguiu.

Por fim, Rui Borges deixou uma mensagem aos adeptos de Sporting e Benfica.

«Apelo ao desportivismo, porque a Taça traz boas memórias. Que assim o façamos, por tudo o que representa a prova. Que os adeptos se respeitem, divirtam e desfrutam. Que no fim ganhe o Sporting e que este dérbi seja lembrado como um grande jogo», terminou.

O Sporting procura a 18.ª Taça de Portugal na tarde deste domingo, a partir das 17h15. Um dérbi para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.