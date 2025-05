Rui Borges anteviu, na tarde deste sábado, a final da Taça de Portugal, agendada para este domingo. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting recordou a carreira de jogador e desdobrou-se em elogios a Di María.

«É um sonho, mas quero desfrutar, por tudo o que representa. Queremos chegar ao fim com o troféu, felizes e realizados no concretizar de mais um objetivo. Estou a viver esta fase com felicidade, mas com equilíbrio. O futebol é o momento e a final vai passar rápido. Queremos continuar a ganhar e a enriquecer a história do Sporting, com um troféu que escapa há alguns anos.»

«Como jogador não tive a oportunidade de disputar a Liga. Estava guardado para ser treinador. Para quem trabalha nos escalões inferiores, o sonho é a Taça de Portugal, era uma prova que nos motivava muito. Era uma prova que estava sempre no nosso pensamento. Daí esta felicidade.»

«Acredito que o Di María jogue, até porque é diferenciado. É fácil de gostar de o ver jogar, pela qualidade e pelo que dá ao jogo. É um jogador acima da média e admiro-o muito. Mas, mais do que nos focarmos no Di María, devemos estar concentrados no que vai fazer o Benfica. Vamos defrontar uma grande equipa. Fomos campeões e isso mexe com o rival.»

«São as duas melhores equipas em Portugal, muito motivadas. O nosso grupo merece ser feliz e conquistar mais um troféu, num percurso de muita superação. É um grupo inesquecível», disse.

O Sporting procura a 18.ª Taça de Portugal na tarde deste domingo, a partir das 17h15. Um dérbi para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.