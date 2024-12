Gyökeres, marcador do segundo golo do Sporting diante o Santa (2-1), nos «oitavos» da Taça de Portugal, falou à flash da RTP.

«Não esperava tantas dificuldades, mas é difícil jogar sempre no mesmo ritmo. Sentimos que não fomos capazes de terminar com o jogo mais cedo. Também sofri algumas faltas. Foi um bom desafio para nós, ainda assim.»

«Não podemos vencer sempre por 5-0, há jogos em que, em vantagem, sofremos golos. Também aconteceu na época passada e é difícil. Nesta altura, o mais importante é vencer. E temos duas vitórias consecutivas.»

«Precisamos de regressar ao nosso melhor momento, sem sofrer golos, com as dinâmicas a fluírem, com mais oportunidades. É difícil apontar o que está a correr menos bem. Mas, faz parte da beleza do futebol.»