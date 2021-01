João Mário está confiante para o embate do Sporting desta segunda-feira frente ao Marítimo, relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal. O internacional português conta que a alteração forçada de planos, que obrigou os leões a ficarem na Madeira a seguir ao difícil jogo com o Nacional, acabou por contribuir para o fortalecimento da união do grupo.

Na abordagem ao jogo com o Marítimo, João Mário começou por falar do jogo de sexta-feira com o Nacional, disputado em condições extremamente difíceis.

«Foi um desgaste muito forte, houve várias condicionantes nesse jogo, desde a viagem, desde o jogo em si, ao campo, mas a equipa sabe que vai entrar numa competição diferente. É um objetivo da equipa, queremos passar esta fase. Estamos acima de tudo preparados, independentemente do que aconteceu no jogo passado», começou por destacar na antevisão do jogo desta segunda-feira.

O adiamento do jogo do Nacional, de quinta para sexta-feira, obrigou a uma alteração dos planos iniciais e, em vez de regressar a Lisboa, os leões optaram por ficar na Madeira até ao jogo desta segunda-feira.

«Não fazia sentido regressarmos a Lisboa. Adaptámo-nos bem, recuperámos bem e tenho a certeza que a equipa amanhã vai entrar na máxima força para passar este adversário complicado. Também é bom estarmos juntos quatro ou cinco dias, reforça sempre a união e o espírito de equipa. Estamos num bom momento e queremos continuar», comentou.

João Mário falou ainda na determinação do grupo em regressar ao Jamor esta época para lutar por mais uma Taça de Portugal. «É uma competição que entramos sempre para vencer, uma competição difícil. Sabemos que temos um adversário forte pela frente, mas também sabemos a qualidade que temos, o grande grupo que temos. Faltam algumas etapas para chegarmos à final do Jamor, mas é um objetivo do Sporting, claramente», destacou ainda.