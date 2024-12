Para Tiago Teixeira, o acerto de calendário do Benfica na Liga – na Choupana, na tarde de quinta-feira (17h) – não entra na agenda do Sporting. Na tarde desta terça-feira, em conferência de imprensa, o adjunto de João Pereira limitou-se a falar do jogo com o Santa Clara, na Taça de Portugal.

«Nada relacionado com o Benfica influencia este jogo. Observámos o último jogo do Santa Clara [em Arouca], que foi negativo para eles», atirou.

Questionado sobre o facto de João Pereira não poder protagonizar as indicações à equipa durante os jogos – face ao grau de treinador – o adjunto do Sporting desvalorizou o assunto.

«O meu papel é como o de outro elemento da equipa técnica, cada um tem as suas funções bem definidas. Muitas vezes estou eu em pé, outras vezes está o João Pereira. Cada um tem o seu papel no jogo e no treino. Não é no jogo que vamos alterar o nosso plano, está tudo estabelecido. Durante o jogo há pequenos pormenores», comentou.

O Sporting recebe o Santa Clara na noite desta quarta-feira (20h45), nos «oitavos» da Taça de Portugal. Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.