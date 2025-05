Morten Hjulmand lançou os dados para a final da Taça de Portugal, na tarde deste sábado, salientando a sensação especial de jogar no Jamor, perante uma mancha humana dividida «50/50». Em conferência de imprensa, o capitão do Sporting apontou ao derradeiro dérbi com o Benfica nesta época, aguardando por um duelo decidido nos detalhes.

«Jogar no Jamor é especial, porque é um estádio com uma atmosfera diferente, de 50/50 nas bancadas. Estamos ansiosos. E jogar contra o Benfica é sempre equilibrado e amanhã será igual, contra um bom adversário. É um jogo repleto de duelos e temos de voltar a ser mais fortes.»

«Conquistar a Liga dá-nos mais confiança, algo que vamos levar para o relvado. Estou certo de que o Benfica vai querer a vingança. Vão querer mostrar que são a melhor equipa em Portugal. Ambas as equipas estão pressionadas para conquistar mais um troféu.»

«Estamos calmos para a final de amanhã e preparados para tudo, inclusive para o desempate por penáltis», referiu.

Sobre o futuro, o médio dinamarquês não abriu o jogo: «O que disse sobre a minha felicidade é verdade, mas para um jogador é difícil abordar este tema. Na pré-época vamos definir o futuro».

O Sporting procura a 18.ª Taça de Portugal na tarde deste domingo, a partir das 17h15. Um dérbi para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.