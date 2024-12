A noite de quarta-feira vai ficar cravada na memória de Mauro Couto, avançado que se estreou na equipa principal do Sporting durante o prolongamento com o Santa Clara. Aos 19 anos – e um mês – Mauro Couto faz parte do lote de atletas que cresceram de leão ao peito em equipas orientadas por João Pereira.

O jovem avançado, formado entre Cête, Penafiel, Dragon Force, Padroense e Paços de Ferreira, juntou-se à formação do Sporting na última temporada.

«18.12.2024, uma noite muito especial em Alvalade. Ultrapassamos mais uma etapa na nossa caminhada. Quartos de final atingidos, com uma vitória em casa diante dos nossos adeptos.»

«Esforço, dedicação, devoção e glória, a receita aplicada todos os dias da minha vida para estar preparado para este momento. Mas nada seria possível sem a ajuda dos meus treinadores, colegas de equipa e, principalmente, os familiares que sempre me acompanharam, e a eles deixo o especial agradecimento.»

«Sonho de criança realizado, jogar em Alvalade, com a camisola do Sporting. Privilégio enorme que quero sentir de novo e tudo vou fazer para que aconteça. Seguimos, Sporting», escreveu Mauro Couto, nas redes sociais.

O avançado conta com dois golos e duas assistências em 15 partidas pela equipa B.